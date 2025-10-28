Intervista a Carlot | Mi piace che ci sia una scena emergente che lavora nell’ombra per riportare valore alla musica

È disponibile nelle piattaforme digitali ” Non Vengo da Marte ” (LookUpDigitalNoises), il nuovo singolo della cantautrice Carlot, scritto da Elisa Carlotti con Simone Veludo e prodotto da Frà Priolo. Il brano è un viaggio in un momento buio, che porta il peso di chi deve affrontare i propri demoni interiori senza strumenti. Si parla tanto della salute mentale, ma in pochi conoscono la difficoltà di combattere una guerra con un nemico che ti segue ovunque. La tregua arriva quando capisci di essere problema e soluzione allo stesso tempo e ne prendi atto, a volte il dolore ha semplicemente bisogno di essere ascoltato. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

