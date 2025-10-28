Interventi sul manto stradale | ordinanza di chiusura di due vie principali durante i lavori

BRINDISI - Lavori notturni di scavi in trincea in via Cappuccini e lavori di scarificatura e posa in opera del manto stradale su via Provinciale San Vito a Brindisi. Emesse due ordinanze di chiusura durante i lavori. Lavori di scarificatura e posa in opera del manto stradale su via Provinciale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scopri altri approfondimenti

Nebrodi, al via il piano di interventi da un milione sulle strade provinciali di Tortorici, Naso e Castell'Umberto Rifacimento del manto stradale e nuove barriere lungo le SS.PP. 157, 151 e 153 La Città Metropolitana di Messina ha avviato un programma di interv - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo, da domani divieti in via Gavagnin per lavori di asfaltatura - Dalle ore 7 di domani (martedì 28 ottobre) fino alle ore 24 di giovedì 30, è infatti previsto il divieto di transito lungo la strada per tutte le categorie di veicoli. Segnala rivieratime.news

Quattro cantieri per rifare i marciapiedi di Palermo, dopo il manto stradale via ai lavori al Foro Italico - Quattro cantieri per riparare i marciapiedi di Palermo sia la dove sono stati danneggiati dalle radici degli alberi che dove è stato il tempo e ridurli impercorribili. Da msn.com

Faenza, interventi di asfaltatura sulle strade danneggiate - Prosegue il lotto di interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale sul territorio comunale, parte del vasto Piano avviato ... Secondo corriereromagna.it