Interruzione di servizio pubblico a Como coppia prende a calci e pugni un autobus | follia al quartiere Lora
Due residenti di Cantù denunciati a Como per interruzione di servizio pubblico dopo aver bloccato un autobus con calci e pugni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Interruzione di servizio pubblico a Como, coppia prende a calci e pugni un autobus: follia al quartiere Lora - Due residenti di Cantù denunciati a Como per interruzione di servizio pubblico dopo aver bloccato un autobus con calci e pugni. Secondo virgilio.it
Como, sferrano calci e pugni ad un autobus di linea. Denunciata una coppia - La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato per interruzione di servizio pubblico, una 46enne canturina ed un 30enne con precedenti di polizia anch’egli residente a Cantù. Come scrive comozero.it
