Il mare, il sole, l’ombrellone. E la connessione che non arriva. Il progetto "EmiliaRomagnaWiFi", lanciato con l’obiettivo di portare la banda larga su tutto il litorale regionale entro il 2025, è ancora lontano dal traguardo. A denunciarlo è Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia in Assemblea legislativa e membro della segreteria nazionale azzurra, che annuncia una nuova interrogazione alla Giunta regionale, che riguarda una problematica riscontrata anche alle latitudini dei nostri sette Lidi. Ma andiamo con ordine. Secondo i dati citati da Vignali, a settembre risultano attivi appena 408 dei 832 access point previsti lungo la costa, "pari al 49,04 per cento del totale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Internet veloce, lidi penalizzati. Attivi solo 400 degli 800 accessi"