Inter U23 Cittadella | È stata la nostra miglior partita ma…
Inter U23 Cittadella. Nel post-gara dell’incontro perso per 0-1 contro il Cittadella, l’allenatore dell’ Inter U23, Stefano Vecchi, è intervenuto in conferenza stampa delineando un’analisi sincera della prestazione della sua squadra. Nonostante la sconfitta, Vecchi ha voluto sottolineare il rendimento complessivo del gruppo: “ Ho visto la miglior partita della stagione sino ad ora, ma dispiace per il risultato “, ha dichiarato. Il tecnico nerazzurro ha speso parole di apprezzamento per l’atteggiamento dei suoi, rimarcando come la prestazione abbia offerto spunti positivi da cui ripartire. Vecchi ha anche evidenziato i dettagli che hanno finito per fare la differenza: “ Nel primo tempo eravamo in partita, potevamo essere in vantaggio, poi un episodio ci ha condizionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
