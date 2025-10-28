Inter U23 Cittadella | È stata la nostra miglior partita ma…

Ilnerazzurro.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter U23 Cittadella. Nel post-gara dell’incontro perso per 0-1 contro il Cittadella, l’allenatore dell’ Inter U23, Stefano Vecchi, è intervenuto in conferenza stampa delineando un’analisi sincera della prestazione della sua squadra. Nonostante la sconfitta, Vecchi ha voluto sottolineare il rendimento complessivo del gruppo: “ Ho visto la miglior partita della stagione sino ad ora, ma dispiace per il risultato “, ha dichiarato. Il tecnico nerazzurro ha speso parole di apprezzamento per l’atteggiamento dei suoi, rimarcando come la prestazione abbia offerto spunti positivi da cui ripartire. Vecchi ha anche evidenziato i dettagli che hanno finito per fare la differenza: “ Nel primo tempo eravamo in partita, potevamo essere in vantaggio, poi un episodio ci ha condizionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

inter u23 cittadella 200Serie C, l'Inter U23 imita la prima squadra: ko col Cittadella dopo sette risultati utili consecutivi - L'Inter Under 23 come la prima squadra: ko in campionato, il Cittadella interrompe la serie di risultati utili. Segnala sport.virgilio.it

inter u23 cittadella 200DIRETTA/ Inter U23 Cittadella (risultato finale 0-1): la decide Salvi! (27 ottobre 2025) - Diretta Inter U23 Cittadella streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo U- Da ilsussidiario.net

Inter U23-Cittadella 0-1: diretta live e risultato finale | Serie C - Cittadella di lunedì 27 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Come scrive calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Inter U23 Cittadella 200