Inter tragedia ad Appiano Gentile | Josep Martinez investe e uccide un anziano
Momenti di grande tensione questa mattina ad Appiano Gentile, dove il secondo portiere dell’ Inter, Josep Martinez, è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale. Intorno alle 9:45, nei pressi del centro sportivo nerazzurro, il giocatore ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che si trovava a bordo di una carrozzina elettrica. Le prime ricostruzioni. Secondo una prima ricostruzione riportata da La Repubblica, l’anziano potrebbe aver accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo e spostandosi dalla pista ciclabile alla carreggiata, proprio mentre transitava l’auto guidata dal calciatore spagnolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tragedia nel comasco - Il secondo il portiere dell' #Inter investe e uccide un anziano in carrozzina Un grave #incidente si è verificato oggi vicino ad Appiano Gentile, quando #JosepMartinez ha investito un uomo di 81 anni mentre si recava al centro d’allenam - X Vai su X
Inter Club San Donà di Piave in visita ai luoghi della tragedia del Vajont 12102025 Per non dimenticare - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia Inter, Josep Martinez investe un anziano in carrozzina vicino Appiano Gentile - Un terribile incidente stradale è costato la vita ad una persona anziana che stava circolando in strada con la sua carrozzina elettrica a a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile ... Segnala ilriformista.it
Tragedia ad Appiano: Josep Martinez investe e uccide un uomo! - Tragedia nel Comasco: Josep Martinez dell'Inter investe e uccide un uomo di 81 anni in carrozzina. Secondo generationsport.it
Inter, il portiere Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina elettrica a Fenegrò - Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo ... Lo riporta iltempo.it