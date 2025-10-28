Inter tragedia ad Appiano Gentile | Josep Martinez investe e uccide un anziano

Momenti di grande tensione questa mattina ad Appiano Gentile, dove il secondo portiere dell’ Inter, Josep Martinez, è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale. Intorno alle 9:45, nei pressi del centro sportivo nerazzurro, il giocatore ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che si trovava a bordo di una carrozzina elettrica. Le prime ricostruzioni. Secondo una prima ricostruzione riportata da La Repubblica, l’anziano potrebbe aver accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo e spostandosi dalla pista ciclabile alla carreggiata, proprio mentre transitava l’auto guidata dal calciatore spagnolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter, tragedia ad Appiano Gentile: Josep Martinez investe e uccide un anziano

