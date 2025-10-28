Inter Spalletti sulla panchina della Juve? L’ex allenatore risponde

Ilprimatonazionale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà l’ex allenatore dell’ Inter e CT della Nazionale, Luciano Spalletti, a sedere sulla panchina della Juventus? Dopo l’ esonero di Igor Tudor, l’ex tecnico nerazzurro è in pole nei pronostici di sostituzione del croato sulla panchina bianconera. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport. SU TUDOR – “ Igor è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

