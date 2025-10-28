Inter quanti gol subiti! Cos’è cambiato in fase difensiva dall’arrivo di Chivu ed il confronto con Inzaghi

Inter News 24 Inter: troppi gol subiti in questo avvio di stagione. Ecco il confronto tra i dati di Cristian Chivu e quelli di Simone Inzaghi. Nonostante un attacco prolifico e spesso determinante, la nuova Inter di Cristian Chivu deve fare i conti con un problema evidente: i troppi gol incassati nelle prime otto giornate di campionato. Il dato, analizzato da Tuttosport, evidenzia una fragilità difensiva che rischia di compromettere le ambizioni di vertice dei nerazzurri. Finora la squadra ha subito 11 reti, un numero ben superiore rispetto alla media delle passate stagioni. La proiezione, se mantenuta, porterebbe a chiudere l’annata con oltre 50 gol al passivo, un dato troppo alto per chi punta allo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, quanti gol subiti! Cos’è cambiato in fase difensiva dall’arrivo di Chivu ed il confronto con Inzaghi

