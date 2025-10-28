Inter problemi in difesa | le soluzioni interne di Chivu

Tre sconfitte nelle prime otto partite di campionato: questo è il bottino in negativo dell’Inter di Cristian Chivu che, nella disfatta contro il Napoli, ha visto emergere diverse lacune che potrebbero mettere in difficoltà il tecnico rumeno. Sono 11 i gol incassati in questo avvio di stagione, reti che fanno della difesa nerazzurra la 13ª in campionato e si sa che con questi numeri nel reparto di retroguardia non si può andare molto lontano. Anche lo stesso portiere Yann Sommer non riesce a dare grosse garanzie ed è proprio sulle dinamiche posteriori che bisognerà lavorare. Nel corso dell’estate la dirigenza nerazzurra ha provato ad affondare il colpo per un centrocampista fatto di muscoli che avrebbe sorretto il reparto di retroguardia, ma l’approccio a Koné è svanito poco prima della chiusura del calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

