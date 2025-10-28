Inter perde anche l’Under 23 | si interrompe la striscia di 7 risultati utili consecutivi

Dopo la disfatta dell’Inter “dei grandi” anche l’Under 23 ha fatto i conti con la sconfitta in casa per mano del Cittadella. Il match contro i ragazzi di Mister Iorio si è infatti conclusa con il risultato di 1-0 tra le mura dell’U-Power Stadium. La squadra di Stefano Vecchi ha dunque dovuto interrompere la striscia di sette risultati utili consecutivi che hanno fatto maturare 19 punti totali e il quarto posto in classifica fino a questo momento. La partita ha visto dominare, almeno nel primo tempo, il Cittadella che ha colpito una traversa con Amatucci e pooi un palo con Rabbi. Nonostante la reazione nella ripresa, l’Inter U23 non è riuscita a concretizzare il pareggio con i due legni presi da La Gumina in poco più di tre minuti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

