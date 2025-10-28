Inter Palmeri | Rocchi ha forzato la designazione di Mariani Conte? Sa influenzare gli arbitri

Dopo la sconfitta subita al Maradona nel big match contro il Napoli, l’ Inter di Cristian Chivu tornerà in campo per affrontare la Fiorentina. La sfida è in programma mercoledì 29 ottobre a San Siro (ore 20:45) nel turno infrasettimanale valevole per la nona giornata di Serie A. Parecchio burrascoso, però, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Palmeri: “Rocchi ha forzato la designazione di Mariani. Conte? Sa influenzare gli arbitri”

News recenti che potrebbero piacerti

Criscitiello Palmeri: la scommessa pre Union SG - Inter Nel corso di SiCafè @MCriscitiello e @tancredipalmeri hanno scommesso in diretta un pranzo di pesce in base al risultato di #UnionSG e #Inter Chi avrà mai vinto #Sportitalia #Champions - X Vai su X

Troppo grave l’errore in Napoli-Inter: Rocchi ferma l’arbitro Mariani e il guardalinee Bindoni - Il designatore arbitrale ferma l'arbitro e il guardalinee, considerando errata la decisione sul contatto Di Lorenzo- Scrive ilfattoquotidiano.it

Il rigore di Napoli-Inter bocciato dall’Aia: il giudizio di Rocchi - I vertici arbitrali bocciano arbitro e assistente della sfida del Maradona: non c'era (e doveva essere revocato) il rigore delle polemiche tra Napoli e Inter. Scrive panorama.it

Napoli-Inter, sul rigore agli azzurri la reazione di Rocchi e la sentenza di Cesari - Per Mariani non si tratta della prima volta che va contro le richieste del designatore Rocchi. Lo riporta sport.virgilio.it