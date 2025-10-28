Inter Palmeri | Rocchi ha forzato la designazione di Mariani Conte? Sa influenzare gli arbitri

Ilprimatonazionale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta subita al Maradona nel big match contro il Napoli, l’ Inter di Cristian Chivu tornerà in campo per affrontare la Fiorentina. La sfida è in programma mercoledì 29 ottobre a San Siro (ore 20:45) nel turno infrasettimanale valevole per la nona giornata  di Serie A. Parecchio burrascoso, però, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter palmeri rocchi ha forzato la designazione di mariani conte sa influenzare gli arbitri

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Palmeri: “Rocchi ha forzato la designazione di Mariani. Conte? Sa influenzare gli arbitri”

News recenti che potrebbero piacerti

inter palmeri rocchi haTroppo grave l’errore in Napoli-Inter: Rocchi ferma l’arbitro Mariani e il guardalinee Bindoni - Il designatore arbitrale ferma l'arbitro e il guardalinee, considerando errata la decisione sul contatto Di Lorenzo- Scrive ilfattoquotidiano.it

inter palmeri rocchi haIl rigore di Napoli-Inter bocciato dall’Aia: il giudizio di Rocchi - I vertici arbitrali bocciano arbitro e assistente della sfida del Maradona: non c'era (e doveva essere revocato) il rigore delle polemiche tra Napoli e Inter. Scrive panorama.it

inter palmeri rocchi haNapoli-Inter, sul rigore agli azzurri la reazione di Rocchi e la sentenza di Cesari - Per Mariani non si tratta della prima volta che va contro le richieste del designatore Rocchi. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Palmeri Rocchi Ha