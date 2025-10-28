Inter Josep Martinez coinvolto in un incedente stradale | morto 81enne La prima ricostruzione

Pianetamilan.it | 28 ott 2025

Tragico incidente a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile coinvolto il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. La ricostruzione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

inter josep martinez coinvolto in un incedente stradale morto 81enne la prima ricostruzione

© Pianetamilan.it - Inter, Josep Martinez coinvolto in un incedente stradale: morto 81enne. La prima ricostruzione

