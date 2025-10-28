Inter Josep Martinez coinvolto in un incedente stradale | morto 81enne La prima ricostruzione
Tragico incidente a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile coinvolto il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. La ricostruzione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Repubblica - Josep Martinez dell'Inter coinvolto in un incidente stradale: morto un anziano in carrozzina - La ricostruzione in base a quello che emerge: annullata la conferenza stampa di Cistian Chivu in vista della Fiorentina Un evento tragico scuote la mattinata dell'Inter: secondo quanto riporta La Repu ... Riporta msn.com
