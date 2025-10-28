Tragedia in casa Inter ed in particolar modo per il secondo portiere Josep Martinez: nella mattinata odierna del 28 ottobre, il calciatore ha investito con la sua auto un anziano su una carrozzina elettrica. Come riportato da Repubblica la vittima morto sul posto, avrebbe avuto un malore, invadendo la corsia opposta alla circolazione delle macchine. L’ex Genoa, che si trovava in macchina non lontano da Appiano Gentile, più precisamente a Fenegrò, ha investito l’uomo e si è subito fermato per prestare il primo soccorso. A nulla sarebbe servito l’intervento di ambulanza e elisoccorso che hanno subito tentato la rianimazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, incidente per Josep Martinez: muore un anziano in carrozzina