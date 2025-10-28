Inter incidente per Josep Martinez | muore un anziano in carrozzina
Tragedia in casa Inter ed in particolar modo per il secondo portiere Josep Martinez: nella mattinata odierna del 28 ottobre, il calciatore ha investito con la sua auto un anziano su una carrozzina elettrica. Come riportato da Repubblica la vittima morto sul posto, avrebbe avuto un malore, invadendo la corsia opposta alla circolazione delle macchine. L’ex Genoa, che si trovava in macchina non lontano da Appiano Gentile, più precisamente a Fenegrò, ha investito l’uomo e si è subito fermato per prestare il primo soccorso. A nulla sarebbe servito l’intervento di ambulanza e elisoccorso che hanno subito tentato la rianimazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Argomenti simili trattati di recente
Ultim'ora. Martinez, portiere dell'Inter, investe e uccide un uomo in un incidente - facebook.com Vai su Facebook
Repubblica - Josep Martinez dell'Inter coinvolto in un incidente stradale: morto un anziano in carrozzina - Un evento tragico scuote la mattinata dell'Inter: secondo quanto riporta La Repubblica, il secondo portiere nerazzurro, lo spagnolo Josep Martinez, avrebbe investito un'auto a Fenegrò, nei pressi di A ... Riporta msn.com
Incidente nel Comasco, secondo portiere Inter Martinez investe e uccide uomo in carrozzina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente nel Comasco, secondo portiere Inter Martinez investe e uccide uomo in carrozzina ... Scrive tg24.sky.it
Inter, il portiere Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina elettrica a Fenegrò - Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo ... Da iltempo.it