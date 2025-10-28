Inter Fiorentina tanti cambi in vista ma c’è un calciatore nerazzurro che non riposa ma Chi è ed il motivo

Inter News 24 Inter Fiorentina, un centrocampista nerazzurro partirà titolare nonostante i tanti minuti giocati nelle ultime uscite. Le voci di mercato dell’estate sembrano ormai un lontano ricordo per Hakan Calhanoglu, centrocampista turco classe 1994, rimasto al centro del progetto tecnico di Cristian Chivu. Dopo le insistenti trattative che avevano coinvolto il Galatasaray, il numero 20 ha scelto di restare a Milano, diventando uno dei punti fermi dell’Inter nella stagione in corso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu è stato una delle note più positive nella trasferta di Napoli, nonostante la sconfitta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, tanti cambi in vista, ma c’è un calciatore nerazzurro che non riposa ma. Chi è ed il motivo

Argomenti simili trattati di recente

Vigilia di Inter-Fiorentina: domani Chivu in conferenza stampa, Pioli non parla - X Vai su X

?“Parisi-Gimenez di Milan-Fiorentina come Thuram-Bonny di Juve-Inter. Il Var doveva…" - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina, Pioli nervoso e fischiato: cosa succede se perde con l'Inter - La squadra di Cristian Chivu, ferita dopo la sconfitta contro il Napoli, scenderà in campo a ... Da msn.com

Reginaldo: "Pioli esperto, ma quando cambi tanti allenatori... Tifosi? La pressione è ovunque" - Reginaldo, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della situazione della squadra di Stefano Pioli: "La vedo complicata perché passare da Italiano ... Riporta tuttomercatoweb.com

Fiorentina, rimonta matta col Bologna: da 0-2 a 2-2 al 93', ma resta la crisi in classifica - 0, la squadra di Pioli riesce a pareggiarla grazie a due rigori segnati da Gudmundsson e Kean. Come scrive firenzetoday.it