Inter-Fiorentina per Pioli l' esame decisivo contro Chivu | il pronostico

A San Siro una sfida di alto livello tra i nerazzurri, appena caduti a Napoli, e i viola che sono in piena crisi e hanno soltanto quattro punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Fiorentina, per Pioli l'esame decisivo contro Chivu: il pronostico

News recenti che potrebbero piacerti

Vigilia di Inter-Fiorentina: domani Chivu in conferenza stampa, Pioli non parla - X Vai su X

?“Parisi-Gimenez di Milan-Fiorentina come Thuram-Bonny di Juve-Inter. Il Var doveva…" - facebook.com Vai su Facebook

Serie A: esame con super Inter per Napoli in affanno - Il Napoli ha dilapidato un vantaggio di sei punti e in tre giornate l'Inter l'ha agguantata, all'inseguimento (con la Roma) del Milan capolista, e ora si presenta col morale a mille nella sfida del Ma ... Come scrive ansa.it

Inter-Fiorentina: Pioli non parla, Chivu in conferenza alle 14:00 - Alla vigilia della sfida tra Inter e Fiorentina, che andrà in scena mercoledì sera allo stadio San Siro, parlerà solo Christian Chivu, nella conferenza stampa che si ... Si legge su firenzeviola.it

Fiorentina, Pioli nervoso e fischiato: cosa succede se perde con l'Inter - La squadra di Cristian Chivu, ferita dopo la sconfitta contro il Napoli, scenderà in campo a ... Da msn.com