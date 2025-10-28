Inter Fiorentina ora non si può più sbagliare | il piano di Chivu per la rimonta scudetto

Inter News 24 Inter Fiorentina, le ultime in vista della nona giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri impegnati a San Siro. Tutti i dettagli. L’ Inter di Chivu è chiamata a una reazione immediata. Dopo aver perso l’ultima partita contro il Napoli, in un altro scontro diretto, i nerazzurri devono ritrovare la rotta. La classifica non è disastrosa come un mese e mezzo fa, quando erano a -6 dalla vetta, ma i 3 punti di distacco non fanno piacere. La buona notizia è che anche le altre big hanno accusato colpi a vuoto. Tuttavia, una statistica preoccupa: negli ultimi 50 anni, solo la Juventus (201516) ha vinto lo scudetto dopo tre sconfitte nelle prime otto giornate. 🔗 Leggi su Internews24.com

