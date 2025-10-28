Inter Fiorentina niente conferenza alla vigilia per Pioli? La decisione del mister della Viola e la motivazione
Inter News 24 Inter Fiorentina, niente conferenza alla vigilia per Pioli? La decisione del mister della Viola in vista del match di San Siro e la motivazione. Si avvicina il turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A, che vedrà l’Inter ospitare la Fiorentina a San Siro mercoledì sera (fischio d’inizio alle 20:45). Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo opposti: la Beneamata cerca il riscatto dopo la sconfitta di Napoli, mentre i viola hanno agguantato un pareggio in rimonta contro il Bologna, muovendo la classifica ma senza risolvere del tutto la crisi di risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com
