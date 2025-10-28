Inter Fiorentina le scelte di Chivu sono ormai certe La probabile formazione dei nerazzurri per domani sera

Inter News 24 Inter Fiorentina: tutti i possibili cambi di Chivu in vista della Fiorentina: occhio a Bisseck e Carlos Augusto. Su Pio Esposito.. Domani sera, l’ Inter scenderà in campo per il turno infrasettimanale di Serie A, ospitando la Fiorentina a San Siro. Dopo la sconfitta con il Napoli, Cristian Chivu è chiamato a dare una scossa alla sua squadra, apportando alcune modifiche alla formazione per cercare di rilanciarsi in campionato. Le novità in attacco e in difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in attacco, Lautaro Martínez sarà certamente confermato come punto di riferimento centrale, ma il ballottaggio per affiancarlo è aperto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, le scelte di Chivu sono ormai certe. La probabile formazione dei nerazzurri per domani sera

