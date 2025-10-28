Inter Fiorentina dubbi in attacco per Pioli | la probabile formazione

Inter News 24 Inter Fiorentina, le ultime in vista della nona giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri impegnati a San Siro. Tutti i dettagli. Nessuno stravolgimento in vista della prossima partita per la Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è intenzionato a confermare gran parte dell’undici che ha pareggiato 2-2 in rimonta contro il Bologna, preferendo continuità e stabilità tattica dopo le recenti difficoltà di rendimento. L’unica possibile novità potrebbe arrivare dal centrocampo, dove il tecnico rossonero valuta l’inserimento di maggiore fisicità. Sohm, centrocampista svizzero classe 2001, è pronto a giocare dal primo minuto per dare più copertura e sostanza alla mediana, mentre anche il giovane Ndour potrebbe avere una chance dall’inizio per aggiungere dinamismo alla manovra. 🔗 Leggi su Internews24.com

