Inter Fiorentina controsorpasso di Sucic a centrocampo | cosa filtra sulle scelte di Chivu

Inter News 24 Inter Fiorentina, le ultime in vista della nona giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri impegnati a San Siro. Tutti i dettagli. L’ Inter non cambierà molto rispetto alla formazione vista sabato scorso al Maradona contro il Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu punta sulla continuità, pur con qualche ritocco obbligato. L’unico cambio forzato riguarda la sostituzione di Henrikh Mkhitaryan, fermato da un risentimento muscolare alla coscia sinistra che lo terrà fuori per circa un mese. Al suo posto, il favorito è Petae Sucic, in vantaggio su Piotr Zielinski per una maglia da titolare nella sfida di domani contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, controsorpasso di Sucic a centrocampo: cosa filtra sulle scelte di Chivu

