Inter Fiorentina conferenza stampa Chivu | orario e dove vederla

Conferenza stampa Chivu. Archiviata la difficile trasferta di Napoli, l’ Inter di Cristian Chivu torna subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie A, che la vedrà affrontare la Fiorentina a San Siro. La partita, valida per la 9ª giornata di campionato, è in programma mercoledì 29 ottobre alle 20:45, e rappresenta un test importante per i nerazzurri, chiamati a reagire dopo la sconfitta contro i partenopei e a confermare la propria forza davanti al pubblico di casa. Il match arriva in un momento cruciale della stagione: con il calendario fitto di impegni tra campionato e coppe, l’ Inter non può permettersi altri passi falsi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vigilia di Inter-Fiorentina: domani Chivu in conferenza stampa, Pioli non parla - X Vai su X

?“Parisi-Gimenez di Milan-Fiorentina come Thuram-Bonny di Juve-Inter. Il Var doveva…" - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Fiorentina: Pioli non parla, Chivu in conferenza alle 14:00 - Alla vigilia della sfida tra Inter e Fiorentina, che andrà in scena mercoledì sera allo stadio San Siro, parlerà solo Christian Chivu, nella conferenza stampa che si ... Riporta firenzeviola.it

Vigilia di Inter-Fiorentina: domani Chivu in conferenza stampa, Pioli non parla - Fiorentina, match valido per la nona giornata di Serie A, in programma mercoledì sera a San Siro (fischio d'ini ... Come scrive msn.com

Chivu su Napoli-Inter, la conferenza stampa disturbata dagli insetti e dagli scherzi dei giocatori - L'allenatore dell'Inter si lamenta degli insetti e delle urla dei calciatori: «Non esistono coppie fisse, con il Napoli sarà importante non fondamentale» ... Come scrive corriere.it