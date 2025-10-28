Inter-Fiorentina Chivu con Esposito Pioli con Kean | probabili formazioni e orari tv
Milano, 28 ottobre 2025 – Turno infrasettimanale mercoledì sera a San Siro per Inter e Fiorentina, ma una vigilia, purtroppo, diversa dalle altre. Protagonista, suo malgrado, Josip Martinez, il secondo portiere nerazzurro, che ha investito un uomo di 81 anni sulla carrozzina elettrica. Dinamiche da accertare, ma pare che il disabile abbia improvvisamente cambiato direzione, forse a causa di un malore, e Martinez non avrebbe avuto possibilità di evitarlo. L’anziano è morto. L’Inter ha immediatamente deciso di annullare tutti gli appuntamenti mediatici della giornata, compresa la conferenza stampa del tecnico Christian Chivu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
