Inter-Fiorentina Chivu con Esposito Pioli con Kean | probabili formazioni e orari tv

Sport.quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 28 ottobre 2025 – Turno infrasettimanale mercoledì sera a San Siro per Inter e Fiorentina, ma una vigilia, purtroppo, diversa dalle altre. Protagonista, suo malgrado, Josip Martinez, il secondo portiere nerazzurro, che ha  investito un uomo di 81 anni sulla carrozzina elettrica. Dinamiche da accertare, ma pare che il disabile abbia improvvisamente cambiato direzione, forse a causa di un malore, e Martinez non avrebbe avuto possibilità di evitarlo. L’anziano è morto.  L’Inter ha immediatamente deciso di annullare tutti gli appuntamenti mediatici della giornata, compresa la conferenza stampa del tecnico Christian Chivu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

inter fiorentina chivu con esposito pioli con kean probabili formazioni e orari tv

© Sport.quotidiano.net - Inter-Fiorentina, Chivu con Esposito, Pioli con Kean: probabili formazioni e orari tv

Approfondisci con queste news

inter fiorentina chivu espositoInter-Fiorentina, Chivu con Esposito, Pioli con Kean: probabili formazioni e orari tv - Turno infrasettimanale per i nerazzurri che ospitano la Fiorentina ma con la terribile notizia dell’incidente di Martinez che ha investito un uomo in carrozzina. Segnala sport.quotidiano.net

inter fiorentina chivu espositoProbabili formazioni Inter-Fiorentina: Esposito più di Bonny, c’è Gudmundsson - Messo alle spalle il ko contro il Napoli arrivato nella precedente giornata, l'Inter ... Scrive fantamaster.it

inter fiorentina chivu espositoInter-Fiorentina | Lautaro, Esposito o Bonny: Chivu ha scelto l’attacco titolare! - L’Inter ha iniziato a preparare la sfida contro la Fiorentina, in programma mercoledì sera, con l’obiettivo ... Secondo fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Chivu Esposito