Inter dramma per Josep Martinez | coinvolto in un incidente mortale
Come si apprende da diversa media, il portiere dell’ Inter Josep Martinez è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente mortale nel quale un uomo disabile ha perso la vita. La dinamica dei fatti Tra gli altri scrive SportMediaset: “ Dramma questa mattina a Fenegrò, nel comasco. Intorno alle 9.40 un uomo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
De Bruyne, dramma Napoli! "Lesione di alto grado", torna solo nel 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Inter, il portiere Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina elettrica a Fenegrò - Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo ... Segnala iltempo.it
Fenegrò, anziano investito e ucciso: coinvolto il portiere dell’Inter Josep Martinez - Tragedia a Fenegrò: l’Inter annulla la conferenza di Chivu dopo l’incidente mortale che ha coinvolto il portiere Josep Martinez. Lo riporta notizie.it
Ansa - Inter, dramma Martinez: incidente stradale, muore uomo in carrozzina - 30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò, Como, è morto dopo essere stato investito ... Come scrive tuttonapoli.net