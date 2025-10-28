Inter dramma per Josep Martinez | coinvolto in un incidente mortale

Come si apprende da diversa media, il portiere dell’ Inter Josep Martinez è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente mortale nel quale un uomo disabile ha perso la vita. La dinamica dei fatti Tra gli altri scrive SportMediaset: “ Dramma questa mattina a Fenegrò, nel comasco. Intorno alle 9.40 un uomo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

