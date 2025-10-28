Inter dramma Josep Martinez | il secondo portiere indagato per omicidio stradale dopo l’incidente mortale

Il secondo portiere dell’ Inter, Josep Martinez, è indagato per omicidio stradale dopo l’incidente mortale avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo la provinciale 32 a Fenegrò (Como). L’ex Genoa, al volante del suo suv, si stava recando al centro sportivo di Appiano Gentile per gli allenamenti. Secondo le prime L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, dramma Josep Martinez: il secondo portiere indagato per omicidio stradale dopo l’incidente mortale

