inter annullata la conferenza di chivu pre fiorentina

L’allenatore nerazzurro non parlerà alla vigilia del match di domani sera a San Siro contro la Fiorentina Niente conferenza stampa per Cristian Chivu alla vigilia del match contro la Fiorentina, turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. La comunicazione è arrivata a metà mattinata da parte del club nerazzurro, con la conferenza che era stata fissata alle 14 al centro sportivo di Appiano Gentile. L’Inter al momento non ha fornito spiegazioni o dato motivazioni, ma l’annullamento della conferenza può essere legato alla tragedia di questa mattina che ha visto coinvolto Joseph Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

