Intelligenza Artificiale | un nuovo alleato contro il tumore al seno

Medici e tecnici di Radiologia di Humanitas Gavazzeni, Castelli e Medical Care di via Camozzi a Bergamo hanno oggi un nuovo potente strumento per elevare il livello qualitativo e diagnostico degli esami mammografici: l’Intelligenza Artificiale. Negli apparecchi radiologici utilizzati per eseguire tali test è stato infatti integrato un nuovo software ‘smart’ che aiuta gli specialisti ad individuare carcinomi mammari. La dottoressa Cinzia Monti, radiologa responsabile del servizio in Humanitas Gavazzeni e Castelli, spiega come: “Il programma valuta automaticamente la densità mammaria secondo standard riconosciuti (o categorie riconosciute), consentendo di sottoporre la donna ad ulteriori accertamenti (come previsto dalle nuove linee guida EUSOBI) non solo con l’esame ecografico, ma anche con una risonanza magnetica che riduce i limiti della mammografia nelle mammelle molto dense”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

