Intelligenza artificiale e salute mentale | tra rischi e opportunità
Negli ultimi mesi alcuni fatti di cronaca hanno acceso i riflettori su un fenomeno allarmante: persone che, in momenti di profonda fragilità, hanno parlato con sistemi di intelligenza artificiale prima di togliersi la vita. Si tratta per fortuna di episodi isolati, certo, che però innescano domande urgenti sul rapporto tra intelligenza artificiale e salute mentale. In Italia e nel mondo, infatti, cresce il numero di chi si affida a chatbot e piattaforme digitali come “ psicoterapeuti virtuali ” per comodità, accessibilità o discrezione. L’intelligenza artificiale si trova così in una posizione ambivalente: da una parte ne riconosciamo le grandi potenzialità, dall’altra non ne sappiamo ancora abbastanza da poterla integrare nella nostra vita in modo potenziante, senza che sia fonte di nuovi pericoli! Psicoterapia e tecnologia. 🔗 Leggi su Dilei.it
