Intelligenza artificiale a scuola | linee guida e regolamento già pronto all’uso

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle istituzioni scolastiche, che rappresentano un passaggio fondamentale per accompagnare le scuole italiane verso un’adozione consapevole, sicura e responsabile delle tecnologie di IA, in coerenza con il quadro europeo delineato dall’AI Act (Regolamento UE 20241689) e con il Piano . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

