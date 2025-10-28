Insulti sui social | la sindaca di Rapallo denuncia una decina di cittadini

La sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, ha presentato denuncia contro una decina di persone per una serie di commenti offensivi pubblicati su Facebook. Le querele sono state depositate nel corso del 2025, le ultime pochi giorni fa, a seguito di post e frasi ritenuti diffamatori nei confronti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

insulti social sindaca rapalloInsulti sui social: la sindaca di Rapallo denuncia una decina di cittadini - "Non sono critiche ma accuse gratuite e diffamatorie che ledono l’immagine dell’amministrazione", afferma la prima cittadina ... genovatoday.it scrive

