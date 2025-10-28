Insulti sui social | la sindaca di Rapallo denuncia una decina di cittadini
La sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, ha presentato denuncia contro una decina di persone per una serie di commenti offensivi pubblicati su Facebook. Le querele sono state depositate nel corso del 2025, le ultime pochi giorni fa, a seguito di post e frasi ritenuti diffamatori nei confronti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
