Insulti ai poliziotti durante lo sfratto Chiesti nove mesi per Morgan

La Procura di Monza chiede la condanna a 9 mesi di reclusione al processo al Tribunale di Monza per Morgan, imputato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il cantautore 52enne di origine monzese, all’anagrafe Marco Castoldi, è accusato di avere insultato i poliziotti durante lo sfratto dalla sua abitazione di via Adamello a Monza nel 2019. Parti offese tre uomini della polizia di Stato, che non si sono però costituiti parti civili al dibattimento per ottenere un risarcimento dei danni. Il pm, nel quantificare la richiesta di pena, ha concesso a Morgan le circostanze attenuanti generiche, ma ha anche tenuto conto di una recidiva specifica, ossia un’accusa analoga che gli sarebbe stata contestata negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Insulti ai poliziotti durante lo sfratto. Chiesti nove mesi per Morgan

