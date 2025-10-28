Installazione di Contemporary Locus al cimitero l’opposizione | Inadeguato addobbarlo a festa

Bergamonews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nemmeno il tempo di essere presentata, che l’installazione dell’artista argentino Daniel Gonzalez al cimitero monumentale di Bergamo ha già fatto discutere mezza città. Il suo “Golden Gate”, composto da frastagliate superfici color oro realizzate cucendo e annodando il tessuto alla base delle coperte isotermiche in mylar, si estende dai capitelli alle gradinate occupando gli spazi tra le colonne dei dieci grandi porticati laterali del famedio centrale ed è parte di Contemporary Locus 17 “La città nella città”, progetto artistico curato da Paola Tognon. Un’opera sulla quale si è concentrata l’attenzione dell’opposizione, che tramite un’interrogazione presentata da Giulia Ceci ha messo nero su bianco una lunga serie di dubbi legati in particolare a “modalità modalità autorizzative, materiali, impatti sul bene monumentale, danni già riscontrati, oneri di pulizia e sostenibilità ambientale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

installazione di contemporary locus al cimitero l8217opposizione inadeguato addobbarlo a festa

© Bergamonews.it - Installazione di Contemporary Locus al cimitero, l’opposizione: “Inadeguato addobbarlo a festa”

Contenuti che potrebbero interessarti

installazione contemporary locus cimitero«Bergamo, festoni dorati al cimitero», è polemica. Ma è l'installazione di Contemporary Locus - L'ex parlamentare Jannone scrive una lettera alla sindaca per chiedere che vengano rimossi: questione di rispetto ... Secondo bergamo.corriere.it

installazione contemporary locus cimiteroTra terra e cielo: il Cimitero Monumentale di Bergamo vive con Contemporary Locus 17 - ma edizione del progetto Contemporary Locus, che porta a Bergamo, al Cimitero Monumentale gli artisti Antonello Ghezzi e Daniel González, ridisegnando lo spazi ... Scrive artslife.com

installazione contemporary locus cimiteroContemporary Locus 17 – Antonello Ghezzi / Daniel González - Il Cimitero Monumentale di Bergamo ospiterà Contemporary Locus 17, un progetto artistico di rigenerazione urbana che, mediante due installazioni site- Come scrive artribune.com

Cerca Video su questo argomento: Installazione Contemporary Locus Cimitero