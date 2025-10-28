Installazione di Contemporary Locus al cimitero l’opposizione | Inadeguato addobbarlo a festa
Nemmeno il tempo di essere presentata, che l’installazione dell’artista argentino Daniel Gonzalez al cimitero monumentale di Bergamo ha già fatto discutere mezza città. Il suo “Golden Gate”, composto da frastagliate superfici color oro realizzate cucendo e annodando il tessuto alla base delle coperte isotermiche in mylar, si estende dai capitelli alle gradinate occupando gli spazi tra le colonne dei dieci grandi porticati laterali del famedio centrale ed è parte di Contemporary Locus 17 “La città nella città”, progetto artistico curato da Paola Tognon. Un’opera sulla quale si è concentrata l’attenzione dell’opposizione, che tramite un’interrogazione presentata da Giulia Ceci ha messo nero su bianco una lunga serie di dubbi legati in particolare a “modalità modalità autorizzative, materiali, impatti sul bene monumentale, danni già riscontrati, oneri di pulizia e sostenibilità ambientale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
