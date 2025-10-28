Insidia di famiglia per Alcaraz | a Parigi troverà agli ottavi uno dei due cugini finalisti a Shanghai

Carlos Alcaraz deve raggiungere almeno le semifinali del Masters 1000 di Parigi per non rischiare di subire il sorpasso da parte di Jannik Sinner nel ranking ATP e perdere lo status di numero 1 del mondo. Se lo spagnolo non dovesse riuscire a rientrare tra i migliori quattro sul cemento della capitale francese e il fuoriclasse altoatesino dovesse alzare al cielo il trofeo, allora sarà proprio il tennista italiano a riprendersi lo scettro internazionale alla vigilia delle ATP Finals. Il formidabile iberico, che nel corso di questa stagione ha vinto Roland Garros e US Open, incomincerà il proprio cammino in terra transalpina al secondo turno, dopo aver goduto di un bye in quanto testa di serie numero 1 del seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Insidia di famiglia per Alcaraz: a Parigi troverà agli ottavi uno dei due cugini finalisti a Shanghai

