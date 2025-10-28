Inps l’ultima truffa è davvero pericolosa | c’è un solo modo per evitarla

Attenzione a SMS e mail che recano nome e logo dell’INPS. Potrebbe trattarsi di una truffa. Decisivo questo dettaglio Truffe e raggiri ovunque. Non c’è davvero pace per gli italiani che si ritrovano costantemente minacciati con telefonate, sms e mail con i quali persone senza scrupoli provano a sottrarre denaro e altre informazioni sensibili alle. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Inps, l’ultima truffa è davvero pericolosa: c’è un solo modo per evitarla

