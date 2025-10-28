Inps la cura Meloni presenta il conto | crollano le pensioni anticipate e con gli occupati aumentano i precari

Come al solito la macchina della propaganda del governo sui dati relativi all’occupazione non si ferma mai. Peccato che sia selettiva e scelga solo i numeri buoni trascurando quelli che mettono in rilievo le criticità del mercato del lavoro. “I numeri sul lavoro parlano chiaro e ci spronano a fare sempre meglio”, scrive di buon mattino la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social commentando i dati Istat in cui si compara il dato di agosto 2022 pari al 60% degli occupati, con quello di agosto di quest’anno al 62,6%. Il Rapporto Inps che smonta la propaganda del governo sul lavoro. Poco dopo però arriva la doccia fredda dell’Inps. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Inps, la cura Meloni presenta il conto: crollano le pensioni anticipate e con gli occupati aumentano i precari

