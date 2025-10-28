Iniziate a Cuneo le riprese di 7 Anniversari | protagonisti Benedetta Porcaroli e Lorenzo Zurzolo

Comingsoon.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Opera prima di Sabrina Iannucci, 7 Anniversari racconta una storia d’amore tra due anime apparentemente opposte. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

iniziate a cuneo le riprese di 7 anniversari protagonisti benedetta porcaroli e lorenzo zurzolo

© Comingsoon.it - Iniziate a Cuneo le riprese di 7 Anniversari: protagonisti Benedetta Porcaroli e Lorenzo Zurzolo

Scopri altri approfondimenti

iniziate cuneo riprese 7Iniziate a Cuneo le riprese di 7 Anniversari: protagonisti Benedetta Porcaroli e Lorenzo Zurzolo - Opera prima di Sabrina Iannucci, 7 Anniversari racconta una storia d’amore tra due anime apparentemente opposte. Secondo comingsoon.it

Iniziate le riprese di "7 anniversari": Cuneo per un mese sarà un set cinematografico - Ieri le prime scene sono state girate nello studio Kuadra di piazza Boves. Come scrive targatocn.it

iniziate cuneo riprese 77 anniversari, il set del film a Cuneo - Da mercoledì a venerdì saranno interessate altre aree del centro cittadino ... Da cuneodice.it

Cerca Video su questo argomento: Iniziate Cuneo Riprese 7