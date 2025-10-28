Iniziata la demolizione della villa abusiva del clan Komarov a Roma | era usata come centrale di spaccio
All’alba di lunedì 28 ottobre sono iniziate a Roma le operazioni di sgombero e demolizione di una villa abusiva appartenente alla famiglia sinti Komarov, in via Arzachena, zona Finocchio. L’edificio, costruito illegalmente nel 2001, era diventato una centrale di spaccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
