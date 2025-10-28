Iniziano le attività di catechesi alla chiesa di Sant' Andrea
La parrocchia di Sant'Andrea Apostolo a Santa Maria Capua Vetere, guidata da don Lorenzo Consolazio, annuncia l'inizio delle attività di catechesi.L'avvio è fissato per sabato 1° novembre e durante la celebrazione eucaristica delle ore 10:30 ci sarà la benedizione dei catechisti, segno di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Scrivi il tuo futuro con le tue mani! Da novembre iniziano attività di orientamento in tutte le nostre sedi. Scopri la formazione professionale di Enaip Lombardia 19 sedi 25 differenti corsi in tutti i settori produttivi 4000 allievi Sorpi le date e prenotati per p - facebook.com Vai su Facebook
Cresima in età adulta, inizia un corso di catechesi - Gli incontri iniziano a Cesena sabato 8 novembre (dalle 16 alle 17) negli spazi delle opere parrocchiali del Duomo in piazzetta don Ravaglia 1 (accanto alla chiesa dei Servi). Lo riporta corrierecesenate.it