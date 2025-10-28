Inizia la Torino Art Week | la mappa di tutte le fiere e le rassegne artistiche in città

Torinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ora della Torino Art Week. Il capoluogo sabaudo torna a vestire i panni di incontrastata capitale dell'arte contemporanea, accendendo i riflettori su un carosello di eventi fieristici che richiamano collezionisti, curatori e appassionati da ogni angolo del mondo. La città si prepara a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inizia torino art weekInizia la Torino Art Week: la mappa di tutte le fiere e le rassegne artistiche in città - Il capoluogo sabaudo torna a vestire i panni di incontrastata capitale dell'arte contemporanea, accendendo i riflettori su un carosello di eventi fieristici che richiamano ... Scrive torinotoday.it

inizia torino art weekCosa vedere durante la Torino Art Week 2025: la mappa tra gallerie e fondazioni - Guida alla Torino Art Week 2025, con gli appuntamenti da non perdere selezionati da Untitled Association, tra gallerie d'arte e fondazioni ... Come scrive exibart.com

inizia torino art weekGuida alla Torino Art Week 2025 - Un itinerario ragionato del Giornale dell’Arte tra le dieci mostre da non perdere più una menzione speciale ... Come scrive ilgiornaledellarte.com

Cerca Video su questo argomento: Inizia Torino Art Week