Ingresso a 1 euro nei musei civici di Verona per la prima domenica del mese
Riprendono il 2 novembre 2025 gli appuntamenti con le domeniche a 1 euro nei Musei Civici di Verona, l'iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese da novembre a marzo.La promozione è valida per tutti i musei e monumenti civici, esclusa la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
