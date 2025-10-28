Infortunio Thuram decisa la data del rientro | nessun rischio la scelta di Chivu
Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Il ritorno di Marcus Thuram si avvicina, ma non è ancora il momento del pieno reintegro. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante francese potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo tra giovedì e venerdì, esattamente un mese dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro rimediato il 30 settembre contro lo Slavia Praga. Il classe 1997 ha ripreso a lavorare sul campo, alternando corsa e lavoro personalizzato, ma lo staff medico e Cristian Chivu preferiscono non affrettare i tempi. 🔗 Leggi su Internews24.com
