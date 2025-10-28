Infortunio per Kevin De Bruyne | operazione domani ad Anversa e stop stimato tra 3 e 5 mesi

Primacampania.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANVERSA (BELGIO), 28 OTTOBRE 2025 – Il centrocampista Kevin De Bruyne si sottoporrà domani ad un intervento chirurgico presso l’ospedale AZ Monica di Deurne, ad Anversa (Belgio), per la riparazione di una lesione al bicipite femorale destro.   La scelta dell’operazione è stata effettuata per evitare ricadute e permettere un recupero più sicuro, in vista anche del prossimo Mondiale.   Le previsioni indicano un periodo di inattività compreso tra 3 e 5 mesi, ma l’età del giocatore e la gravità dell’infortunio potrebbero allungare i tempi di rientro L'articolo proviene da PRIMACAMPANIA. 🔗 Leggi su Primacampania.it

infortunio per kevin de bruyne operazione domani ad anversa e stop stimato tra 3 e 5 mesi

© Primacampania.it - Infortunio per Kevin De Bruyne: operazione domani ad Anversa e stop stimato tra 3 e 5 mesi

News recenti che potrebbero piacerti

infortunio kevin de bruyneDopo l'infortunio di De Bruyne il futuro è nel passato. A Lecce sarà 4-3-3 - Scalpitano Elmas e Lang, Conte potrebbe riproporre Lucca dal 1'. Riporta rainews.it

infortunio kevin de bruyneLa mappa infortuni del Napoli: De Bruyne tornerà nel 2026, Lukaku forse già a dicembre - Da Rasmus Højlund a Kevin De Bruyne la lista degli infortuni del Napoli. Come scrive ilnapolista.it

infortunio kevin de bruyneDe Bruyne si opera in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro, tegola Napoli: i tempi i recupero - Kevin De Bruyne sarà sottoposto a un intervento chirurgico in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Kevin De Bruyne