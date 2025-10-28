Infortunio per Kevin De Bruyne | operazione domani ad Anversa e stop stimato tra 3 e 5 mesi

ANVERSA (BELGIO), 28 OTTOBRE 2025 – Il centrocampista Kevin De Bruyne si sottoporrà domani ad un intervento chirurgico presso l’ospedale AZ Monica di Deurne, ad Anversa (Belgio), per la riparazione di una lesione al bicipite femorale destro. La scelta dell’operazione è stata effettuata per evitare ricadute e permettere un recupero più sicuro, in vista anche del prossimo Mondiale. Le previsioni indicano un periodo di inattività compreso tra 3 e 5 mesi, ma l’età del giocatore e la gravità dell’infortunio potrebbero allungare i tempi di rientro L'articolo proviene da PRIMACAMPANIA. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Infortunio per Kevin De Bruyne: operazione domani ad Anversa e stop stimato tra 3 e 5 mesi

