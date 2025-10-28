Infortunio Mkhitaryan spunta il retroscena sul problema | quando potrebbe tornare

Inter News 24 Infortunio Mkhitaryan, le ultime sulle condizioni del centrocampista nerazzurro in vista della prossima sfide. Tutti i dettagli in merito. Le sensazioni negative emerse dopo la partita contro il Napoli sono state confermate dagli esami strumentali: Henrikh Mkhitaryan ha riportato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando come il semitendinoso sia uno dei muscoli posteriori della coscia, responsabile della flessione e della rotazione interna della gamba. Si tratta di un infortunio delicato, che richiede attenzione e tempi di recupero non brevi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, spunta il retroscena sul problema: quando potrebbe tornare

Leggi anche questi approfondimenti

Inter, infortunio Mkhitaryan: quali partite salterà tra Serie A e Champions League $SkySport $SkySerieA - X Vai su X

Infortunio Mkhitaryan, ecco i tempi di recupero: quanto starà fuori - facebook.com Vai su Facebook

Mkhitaryan infortunato: tempi di recupero e partite che salterà con l’Inter - Henrikh Mkhitaryan ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra durante Napoli- newsmondo.it scrive

Mkhitaryan Inter, spunta un curioso retroscena: quella telefonata di Ausilio… - Henrikh Mkhitaryan ripercorre momenti significativi della sua vita, intrecciando ricordi personali e calcistici. Scrive calcionews24.com

Mkhitaryan e il retroscena sull'approdo all'Inter: "Ausilio mi voleva un anno prima, ecco perché ho rifiutato" - Nel suo libro "La mia vita sempre al centro", il centrocampista armeno dell'Inter Henrikh Mkhitaryan racconta vari aneddoti della sua esperienza da calciatore in giro per il mondo. Riporta calciomercato.com