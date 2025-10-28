Infortunio Mkhitaryan confermato il pessimismo sul rientro | non ci sono certezze il motivo

Inter News 24 Infortunio Mkhitaryan, le ultime sulle condizioni del centrocampista nerazzurro in vista della prossima sfide. Tutti i dettagli in merito. La tegola non è di quelle semplici da gestire. L’ Inter dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan per le prossime settimane, un’assenza che pesa come poche altre nello scacchiere di Cristian Chivu. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista armeno rappresenta un elemento chiave per mantenere l’equilibrio tattico del gruppo, e la sua perdita costringe l’allenatore a ridisegnare la mediana in un momento cruciale della stagione. Tutto è accaduto sabato sera al Maradona, nel corso della sfida contro il Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, confermato il pessimismo sul rientro: non ci sono certezze, il motivo

