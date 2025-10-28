Infortunio Mina il difensore è ancora in dubbio per la sfida contro il Sassuolo | le ultimissime in casa rossoblù
Infortunio Mina, ansia Cagliari: il difensore colombiano non è certo di esserci per la sfida con il Sassuolo. Le ultimissime Il Cagliari si prepara alla nona giornata di Serie A, che lo vedrà protagonista giovedì 30 ottobre alle 18:30 all’Unipol Domus contro il Sassuolo. Una sfida delicata per i rossoblù, chiamati a fare punti davanti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Infortunio Mina, ci sono aggiornamenti Cosa filtra verso Verona-Cagliari https://bit.ly/47m5ixl - facebook.com Vai su Facebook
Pisacane: “Infortunio #Mina? Ecco cosa mi ha detto lui! Rispondo su #Esposito e Kilicsoy” - X Vai su X
Infortunio Mina, resta in dubbio la presenza del difensore contro il Sassuolo: le ultime sul classe 1994 - Infortunio Mina, resta in dubbio la presenza del centrale per la sfida interna contro il Sassuolo in programma il 30 ottobre: le ultime Il Cagliari si avvicina a grandi passi alla nona giornata di Ser ... Riporta cagliarinews24.com
Infortunio Mina, il centrale è dubbio per la sfida con il Sassuolo: tutte le novità - Infortunio Mina, il difensore centrale colombiano a causa di un problema al bicipite femornale è ancora in dubbio per la sfida contro il Sassuolo L’infermeria della squadra sarda tiene in ansia lo sta ... Come scrive cagliarinews24.com
Infortunio Mina, ci sono aggiornamenti: cosa filtra verso Verona-Cagliari 8^ giornata - 0 contro il Bologna, il Cagliari allenato da Fabio Pisacane vuole assolutamente ... Segnala fantamaster.it