Infortunio Lang arriva la prima diagnosi | l’annuncio di Conte

All’esordio da titolare in maglia Napoli, Noa Lang è stato costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio. Infatti, in occasione del match appena disputato con il Lecce, l’ala  olandese  ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Anche mister Antonio Conte è intervenuto sul problema accusato dall’ex PSV nel corso dell’intervista post-partita. Conte e la diagnosi di Lang: “Doppio colpo doloroso”. Ai microfoni di  DAZN  l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha ripercorso la dinamica dell’infortunio accusato da Noa Lang. Stando al primo giudizio, non pare nessuna dinamica estremamente preoccupante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

