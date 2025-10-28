Infortunio di De Bruyne meno preoccupante del previsto | Non ha nulla a che fare col precedete

Il medico della Nazionale belga, Kristof Sas, prova a fare chiarezza sui tempi di recupero di Kevin De Bruyne infortunatosi sabato nel corso della partita con l’Inter al bicipite femorale destro. Stop fra i tre ed i cinque mesi. De Bruyne ha già subito un infortunio al bicipite femorale al Manchester City ed è stato operato. Ora ha un altro strappo e il Belgio teme per la sua presenza alla Coppa del Mondo del 2026. Ne parla a Voetbalnieuws “Per il dottor Kristof Sas si tratta di un infortunio nuovo.«In realtà non ha nulla a che fare con il precedente intervento chirurgico, che ha avuto un successo straordinario», ha detto Sas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

