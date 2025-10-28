Infortuni sul lavoro dal governo più tutele Calderone | Mettiamo in sicurezza il futuro
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. “Il nostro obiettivo è prevedere tutele sempre più ampie per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro “paragonabili a quelle che vengono riconosciute a chi ha perso un familiare perché vittima di mafia”, ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel corso della conferenza stampa, insieme ai ministri Nello Musumeci e Roberto Calderoli al termine del Cdm durato due ore. “Il decreto “peserà 900 milioni di euro per annualità”, ha aggiunto sottolineando che ci saranno da “aggiungere ancora altri tasselli”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
