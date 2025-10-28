Influenza vaccino e gravidanza | quali sono i rischi per il feto? E cosa dice la scienza

Con l’arrivo della stagione influenzale e l’aumento dei casi di virus respiratori, i ginecologi tornano a insistere su un punto spesso sottovalutato: l’influenza in gravidanza non è una semplice febbre stagionale. Il sistema immunitario, il cuore e i polmoni sono più sollecitati, e questo espone a un rischio maggiore di polmonite, parto prematuro, basso peso alla nascita e — nei casi più gravi — morte fetale. Un recente studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha confermato che i bambini sotto i 6 mesi, troppo piccoli per ricevere il vaccino, sono la fascia d’età più a rischio di ricovero per influenza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Influenza, vaccino e gravidanza: quali sono i rischi per il feto? E cosa dice la scienza

