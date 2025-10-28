Influenza ci saranno più casi L’allarme e i consigli del ministero della Salute

Il conto alla rovescia in vista dell’arrivo dell’ influenza è iniziato, complice il calo delle temperature e il maggior tempo trascorso in ambienti chiusi, che facilitano la diffusione dei virus. L’andamento dei contagi nell’emisfero australe, dove l’influenza si diffonde prima, lascia prevede un maggior numero di casi anche in Europa e in Italia. Da qui le raccomandazioni del ministero della Salute, che ha fornito alcune indicazioni utili per proteggersi e limitare la circolazione dei virus. Le previsioni di maggior contagi. Secondo gli epidemiologi non solo aumenteranno i casi di influenza nelle prossime settimane, ma quest’anno i contagi potrebbero essere maggiori rispetto a quelli degli ultimi due, durante i quali erano ancora in vigore alcune misure di contenimento del Covid che hanno limitato la circolazione anche dei virus influenzali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Influenza, ci saranno più casi. L’allarme e i consigli del ministero della Salute

