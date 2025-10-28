Influenza 5 milioni di italiani senza medico famiglia | la proposta vaccinale non si concretizza

Imolaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Inoltre c'è il rischio di aumentare la pressione sui pronto soccorso che diventa l'unico presidio a cui il paziente può accedere". 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

influenza 5 milioni di italiani senza medico famiglia la proposta vaccinale non si concretizza

© Imolaoggi.it - Influenza, 5 milioni di italiani senza medico famiglia: “la proposta vaccinale non si concretizza”

Contenuti che potrebbero interessarti

influenza 5 milioni italianiInfluenza, 5 milioni di italiani senza medico famiglia: rischio caos nei pronto soccorso - Stagione influenzale più complicata per i 5 milioni di italiani che si ritrovano, causa carenza dei camici bianchi del territorio, senza medico ... Da msn.com

influenza 5 milioni italianiIn arrivo un’influenza più cattiva, ma 5 milioni di italiani non hanno il medico di base - Virus più forte, e sempre meno dottori a disposizione: per gli italiani curarsi sarà una corsa a ostacoli tra vaccini, sintomi e pronto soccorso pieni ... notizie.tiscali.it scrive

influenza 5 milioni italianiInfluenza: può finire nel caos, scoperto il motivo - Influenza 2025, 5 milioni di italiani senza medico di famiglia secondo FIMMG. Segnala newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Influenza 5 Milioni Italiani